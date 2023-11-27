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«Единственный и неповторимый». Хабиб встретился со своим любимым футболистом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, который посвящён его встрече с бывшим нападающим сборной Бразилии Роналдо после заключительной гонки сезона Формулы-1 в Абу-Даби.

«Единственный и неповторимый Роналдо», — написал Нурмагомедов.

Фото: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ХАБИБА НУРМАГОМЕДОВА

В октябре 2022 года Нурмагомедов заявил, что Роналдо является его любимым футболистом.

Напомним, Хабиб провёл свой последний поединок в UFC осенью 2020 года и ушёл непобеждённым. Тогда россиянин взял верх над американцем Джастином Гэтжи. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча». Футболист завершил карьеру в 2011 году.