Монсон: бой с Тактаровым будет последним в моей карьере

Ветеран смешанных единоборств Джефф Монсон подтвердил перенос боя с Олегом Тактаровым, а также сказал, что этот поединок станет последним в его карьере.

«Бой не состоится 15 декабря. Он будет в феврале и станет последним в моей карьере», – приводит слова Монсона ТАСС.

Поединок между Монсоном и Тактаровым 15 декабря станет реваншем. В их первом бою, который проходил в конце августа по правилам бокса, была зафиксирована ничья. По окончании того поединка оба спортсмена заявили о желании провести второй бой и выявить лучшего в рамках противостояния по правилам смешанных единоборств.

Монсон в ММА провёл 89 боёв, 61 из которых завершился его победой. Также он потерпел 26 поражений, и ещё два поединка с его участием завершились вничью. На счету Тактарова в смешанных единоборствах 17 побед, пять поражений и две ничьих.