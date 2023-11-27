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Дариуш сказал, в каком случае Гэтжи сможет дать бой Махачеву

Дариуш сказал, в каком случае Гэтжи сможет дать бой Махачеву
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Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш оценил шансы двукратного претендента на титул и соотечественника Джастина Гэтжи в поединке с действующим чемпионом россиянином Исламом Махачевым.

«Суть заключается в том, чтобы Джастин дрался расчётливо. Он должен быть до крайности расчётливым, быть как налоговый инспектор. Ему нужно быть расчётливым, поскольку у него есть желание ввязаться в размен. Знаю, он говорит, что это не так, но вы можете это заметить. Если у него получится, бой будет практически 50 на 50.

С такими парнями, как Махачев, нужно быть расчётливым, потому что Ислам очень рационален. Идти на риск не получится», — сказал Дариуш в интервью YouTube-каналу Karyn Bryant.

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