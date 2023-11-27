Биспинг: вероятно, Аспиналл станет величайшим тяжеловесом в UFC

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик, британец Майкл Биспинг высказался о тяжеловесе и соотечественнике Томе Аспиналле.

«Я написал ему, это было после боя: «Послушай, приятель. Я не знаю, осознаёшь ли ты это. У тебя будет сумасшедшая победная серия. Ты будешь получать процент с PPV в каждом бою. Никогда не знаешь, что будет, но, вероятно, ты станешь величайшим тяжеловесом, который когда-либо был в UFC. И когда всё будет сказано и сделано, ты выйдешь на пенсию с астрономической суммой денег на своём банковском счёте», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу True Geordi.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 295, Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.