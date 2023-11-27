Аспиналл назвал предпочтительного соперника после победы над Павловичем

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл рассказал, с кем хотел бы сразиться после боя с россиянином Сергеем Павловичем, который состоялся на турнире UFC 295 в ноябре.

«Стипе [Миочич] был готов выйти на бой две недели назад, когда он должен был сразиться с Джоном Джонсом. С кем ещё мне драться? Джон Джонс травмирован.

Сириль [Ган] и Жаилтон [Алмейда] должны подраться друг с другом. Я так считаю. А я подерусь с победителем. Это хорошие бойцы, но сейчас меня больше интересует Стипе», — сказал Аспиналл в интервью YouTube-каналу The Mac Life.

Ранее Сергей Павлович рассказал, когда вернётся к боям после второго поражения в профессиональной карьере.

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