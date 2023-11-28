Аспиналл объяснил, почему Миочичу выгодно с ним подраться

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл объяснил, почему Стипе Миочичу выгодно выйти на поединок с ним.

«Для Стипе это просто шикарный вариант, не так ли? Если его нокаутируют, то это сделает молодой чемпион. А если он выиграет, то это только усилит шумиху вокруг его соперничества с Джонсом», – приводит слова Аспиналла MMA Fighting.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

Тому 30 лет. В общей сложности в смешанных единоборствах он провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (14 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент занимает первое место в рейтинге тяжеловесов промоушена Даны Уайта.