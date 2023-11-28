Роган: Хабиб специально взял паузу на один раунд с Конором, чтобы потом надавить на него

Известный телеведущий и комментатор боёв MMA Джо Роган высказал мнение о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов специально замедлил темп в одном из раундов во время поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Хабиба можно рассматривать как лучшего бойца всех времён. Ведь он никогда не проигрывал — 29 побед и 0 поражений. Вопрос в другом: проиграл ли он хоть один раунд?

Возможно, он проиграл один раунд в бою против Конора Макгрегора. Но это выглядело так, будто Хабиб специально взял паузу на один раунд, чтобы потом хорошенько надавить на Конора. Он заставил Макгрегора замедлиться, а потом провёл тейкдаун и выбил из ирландца всё дерьмо. Он избил его и потом закричал: «Давай теперь поговорим!», потому что Конор наговорил много дерьма про Хабиба», — сказал Роган в своём подкасте.