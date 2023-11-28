Стало известно, когда Никита Крылов восстановится после травмы

Боец UFC полутяжёлой весовой категории Никита Крылов вернётся в марте, сообщил менеджер спортсмена Александр Скаредин.

«Мы общаемся с Никитой, формируем понимание темпов его восстановления. И далее будем ориентироваться. Помимо восстановления после операции, у Никиты закончилась виза. Наиболее реалистичный срок возвращения – март.

Но пока, естественно, нет какой‑то конкретики ни по срокам, ни по соперникам. Для понимания положения в дивизионе давайте дождёмся реванша Магомеда Анкалаева и Джонни Уокера», – приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Свой последний поединок Крылов провёл в марте этого года. Его соперником был Райан Спэнн. Бой завершился победой Крылова «треугольником» уже в первом раунде.