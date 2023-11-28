Стало известно, когда Алексеева может получить следующий поединок в UFC

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева проведёт свой следующий поединок не раньше чем через пять месяцев. Об этом рассказал менеджер Александр Скаредин.

«Думаю, что Ирина Алексеева не выйдет в клетку UFC раньше, чем через пять-шесть месяцев. В декабре у неё будут определённые свои дела. А после этого она приезжает в Екатеринбург и под постоянным присмотром начнёт готовиться. Наша задача — добиться от неё прогресса как от бойца», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».

Напомним, в октябре Алексеева встретилась с британкой Мелиссой Диксон.

Во втором раунде Диксон пробила россиянку прямым ударом, после чего зажала у сетки и провела успешный тейкдаун. Алексеева пыталась выбраться из-под соперницы, однако несколько раз отдавала позицию, давая британке возможность для результативных атак локтями.

Третий раунд спортсменки начали в стойке, регулярно вступая в размены с обоюдоострыми моментами. В середине отрезка Алексеева провела успешный бросок, однако британка смогла подняться и также ответила тейкдауном, оказавшись сверху и удержав контроль над россиянкой до конца поединка.

Результат поединка: победа Мелиссы Диксон единогласным решением (29-28, 30-27, 29-28).