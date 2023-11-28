Дариуш: мог подраться с Порье на UFC 295, но от него я ничего не слышал

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш рассказал, что у него была возможность провести бой с бывшим чемпионом промоушена Дастином Порье, однако в связи с обстоятельствами его бой с Арманом Царукяном не был перенесён.

«Вообще мне пару недель назад звонили по поводу боя на UFC 295 с Дастином Порье. Мне позвонили и спросили: «Эй, ты не против?» Я сказал: «Да, конечно. У меня хороший вес, я нахожусь в тренировочном лагере и могу провести бой с Дастином Порье». Они ответили: «Хорошо, мы свяжемся». Однако этого не случилось, и мне позвонили вновь, спросив про назначение боя на 2 декабря. Я ответил положительно, ждал, но ничего не случилось. Потом мне сказали, что оставят бой с Арманом и он будет пятираундовым.

Я никогда не слышал ничего от другой стороны. Совсем не понимаю, что случилось с Дастином. Мне бы хотелось услышать, что он скажет по этому поводу, но либо его никто не спрашивал, либо он сам этого не упоминал», — сказал Дариуш на YouTube-канале Submisson Radio.

Напомним, бой Дариуша и Царукяна станет главным событием турнира UFC Fight Night 233, который пройдёт в ночь на 3 декабря 2023 года.