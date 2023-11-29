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Хамзин: реванш больше нужен Шлеменко, чем Иличу. Надо закрыть вопросы

Хамзин: реванш больше нужен Шлеменко, чем Иличу. Надо закрыть вопросы
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Ильяс Хамзин высказался по поводу предстоящего реванша между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

«Хорошее противостояние. Думаю, что конечно это нужнее Александру Палычу Шлеменко, нежели Александру Иличу. Для меня, как для зрителя, безусловно это интересное противостояние, хочу посмотреть на этот реванш. Думаю, что Шлеменко подойдет в хороших кондициях к этому бою и это будет яркое противостояние.

В первом бою, да, возможно был лаки-панч, поэтому реванш необходим, чтобы все вопросы были закрыты. Если бой продлится всю дистанцию, то я склоняюсь к тому, что Шлеменко заберет победу. Четкого прогноза дать не могу, потому что не знаю в какой они форме. Одно понятно, что нас ждет принципиальное противостояние», — сказал Хамзин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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