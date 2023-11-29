Исмаилов и Минеев проведут бой по правилам бокса

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов сообщил о том, что он проведёт третий поединок с соотечественником, Владимиром Минеевым. На этот раз спортсмены подерутся по правилам бокса.

«Бою быть! Минееву теперь надо будет потерпеть не два раунда по пять минут, а три по три — и первую минуту четвёртого раунда! Я же в свою очередь собираюсь напасть на него, как и всегда. А хватит ли меня на восемь раундов?! Интрига», — написал Исмаилов в социальных сетях.

Первый бой между спортсменами завершился вничью, а второй поединок остался за Минеевым.

В своём последнем бою, состоявшемся по правилам кикбоксинга, Минеев встречался с Иваном Штырковым. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Владимира единогласным решением судей. Исмаилов после боя раскритиковал его, заявив, что тот получился скучным.