Дана Уайт: сейчас мы обсуждаем один супербой. В этот раз без Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что промоушен сейчас работает над очень громким боем.

Известно, что в этом поединке не примет участия Конор Макгрегор. Больше деталей президент промоушена раскрывать не стал.

«Сейчас мы обсуждаем один супербой – эта идея появилась у нас буквально несколько дней назад. Я не могу это обсуждать, пока мы со всеми не договоримся. Очевидно, каждый бой с приставкой «супер» подразумевает участие Конора Макгрегора, но не в этот раз», — сказал Уайт в подкасте FULL SEND.

В настоящий момент Макгрегору 35 лет. Участником бойцовского промоушена UFC он стал в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах Конор провёл 28 боёв, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.