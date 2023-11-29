Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Царукяна объяснил разницу между Хабибом и Махачевым

Тренер Царукяна объяснил разницу между Хабибом и Махачевым
Комментарии

Сергей Торосян, тренер восьмого номера рейтинга лёгкого веса (до 70 кг) UFC Армана Царукяна, объяснил разницу между звёздными чемпионами организации и одноклубниками Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым.

«Ислам и Хабиб – это разные ребята. Не говорю, что Ислам слабее, просто у них разная манера ведения боя. У них нет одного направления, в котором они одинаково двигаются. Хабиб – это постоянный прессинг, функционал и борьба. Ислам – это модифицированная работа: более техничная в стойке, более подвижная на ногах. Нет полного давления», – приводит слова Торосяна издание «РБ Спорт».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. В своём последнем бою на UFC 254 россиянин досрочно остановил во втором раунде американца Джастина Гэтжи.

Материалы по теме
Тренер Сен-Пьера сравнил Махачева и Нурмагомедова
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android