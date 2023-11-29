Тренер Ковалёва назвал лучшего легковеса в мире

Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер многократного чемпиона мира россиянина Сергея Ковалёва, назвал, по его мнению, лучшего боксёра в лёгком весе (до 61,2 кг).

Им оказался непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO).

«Я считаю, что прямо сейчас Шакур – лучший легковес. Думаю, что он лучший в дивизионе. Ничего не хочу отнимать у Джервонты Дэвиса. У них получился бы поединок, который запомнили бы. Танк очень умён, то же касается и Шакура.

Я слышал о последнем бое Шакура и не собираюсь осуждать его, потому что подобное случается. Это бокс. Джо Монтана не выглядел хорошо в каждом футбольном матче. Майк Джордан не выглядел хорошо в каждом баскетбольном матче. Однако они делали свою работу», — сказал Макгирт в интервью Boxing Social.