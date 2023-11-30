Царукян назвал сильные стороны Дариуша

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян, готовящийся к бою с американцем Бенеилом Дариушем, высказался о сильных сторонах своего соперника.

«Сильные стороны – это джиу-джитсу и боксёрская ударная техника. Размашистая, но довольно неплохая. Есть нокаутирующий удар. В принципе, всё. Его поединок с Оливейрой был для меня информативным. Мы работаем именно над той комбинацией, которую он пропустил», — приводит слова Царукяна Metaratings.

Арману Царукяну 27 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и провёл в престижнейшей организации мира девять боёв, в двух потерпев поражения. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 47 в июне, Царукян победил техническим нокаутом бразильца Хоакима Силву.