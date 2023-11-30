Шамиль Завуров по примеру Даны Уайта голодал 88 часов, а после рассказал о самочувствии

Президент бойцовской лиги Eagle FC Шамиль Завуров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о 88-часовом голодании. Его он провёл по примеру президента UFC Даны Уайта, который ранее голодал 86 часов, употребляя лишь воду. После этого Дана говорил, что чувствует себя великолепно. Завуров также сообщил, что чувствует себя отлично.

«88 часов — это почти четверо суток без еды, чисто на воде. Чувствую себя отлично. Ощущение было, что могу ещё пару дней продолжить. Скинул три кг, после первой пищи набрал два кг. А так, эффект ещё сам не понял. Увидел, что Дана Уайт сделал, и решил попробовать и заодно проверить себя. Думаю, в следующий раз планку можно поднять до пяти суток», — написал Завуров.

Фото: Из личного архива Шамиля Завурова