UFC анонсировал бой Нассурдина Имавова и Романа Долидзе

Дагестанский средневес UFC Нассурдин Имавов, представляющий Францию, в следующем поединке сразится с грузином Романом Долидзе. Об этом информирует пресс-служба UFC.

Противостояние пройдёт 3 февраля следующего года и возглавит турнир UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США).

Фото: UFC

Имавова в смешанных единоборствах одержал 12 побед и потерпел четыре поражения. Последний раз он выходил в октагон в июне этого года на турнире UFC 289. Соперником Нассурдина был Крис Кёртис. Их бой был признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.

На счету Долидзе 12 побед и два поражения в MMA. Последний поединок он провёл в марте этого года, единогласным решением судей проиграв итальянцу Марвину Веттори.