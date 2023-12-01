Оскар де ла Хойя: переживаю за психологическое здоровье Райана Гарсии

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя в преддверии боя между Райаном Гарсией и Оскаром Дуарте высказал опасения относительно психологического здоровья Райана Гарсии, который вернётся в ринг после поражения от Джервонты Дэвиса.

«Должен сказать, что меня беспокоит душевное состоянии Райана Гарсии. Учитывая его историю психологической нестабильности, его нынешнее беспорядочное поведение показывает, что он явно не сосредоточен на субботнем поединке. Ты не отвечаешь на мои звонки, Райан, но надеюсь, что ты в порядке», — написал де ла Хойя в соцсети X (ранее Twitter), но позднее удалил публикацию.

Бой между Гарсией и Дуарте пройдёт в ночь на 3 декабря на арене Toyota Center в Хьюстоне (США).