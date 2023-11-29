Райан Гарсия — Оскар Дуарте: Золотой мальчик возвращается после нокаута от Танка. LIVE

В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США) на арене «Toyota Center» состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок в суперлёгкой весовой категории между экс-звездой любительского бокса и бывшим временным чемпионом по версии WBC Райаном Гарсией и мексиканцем Оскаром Дуарте.

Гарсия подходит к поединку после своего единственного поражения в профессиональной карьере от Джервонты Дэвиса, тогда Райан уступил нокаутом. Оскар Дуарте проигрывал в 2019 году, но с тех пор выдал серию из 11 побед.

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