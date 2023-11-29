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Райан Гарсия — Оскар Дуарте, во сколько начало, где смотреть бой Гарсия — Дуарте, полный кард, онлайн-трансляция

Райан Гарсия — Оскар Дуарте: Золотой мальчик возвращается после нокаута от Танка. LIVE
Яхья Гасанов
Райан Гарсия — Оскар Дуарте
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Гарсия намерен вернуться в титульную гонку.

В ночь на 3 декабря в Хьюстоне (США) на арене «Toyota Center» состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок в суперлёгкой весовой категории между экс-звездой любительского бокса и бывшим временным чемпионом по версии WBC Райаном Гарсией и мексиканцем Оскаром Дуарте.

Гарсия подходит к поединку после своего единственного поражения в профессиональной карьере от Джервонты Дэвиса, тогда Райан уступил нокаутом. Оскар Дуарте проигрывал в 2019 году, но с тех пор выдал серию из 11 побед.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вспоминаем последний поединок Гарсии
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус
Остался только один. Дэвис нокаутировал Гарсию страшным ударом в корпус

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Где смотреть бой Райан Гарсия — Оскар Дуарте Дата и время турнира с главным боем Гарсия — Дуарте Полный кард турнира с главным боем Гарсия — Дуарте
Live Яхья Гасанов

Перед этим боем Гарсия сменил тренера

Райан частенько меняет тренеров. Он работал с Эдди Рейном, потом ушёл с Джо Гуссену, а предстоящий поединок станет дебютным в тандеме с Дерриком Джеймсом.

10:02 Яхья Гасанов

Где смотреть бой Райан Гарсия — Оскар Дуарте

Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. Бои покажут на платформе DAZN. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию, в которой отразит самые интересные события.

10:02 Яхья Гасанов

Гарсия в последний раз проиграл нокаутом от удара в корпус

Райан вряд ли любит вспоминать поражение в поединке с Джервонтой Дэвисом. Танк сложил Гарсию ударом в печень и вынудил того прекратить поединок. За это решение Райана сильно критиковала общественность.

10:01 Яхья Гасанов

Дата и время турнира с главным боем Гарсия — Дуарте

Боксёрский турнир состоится в ночь со 2 на 3 ноября в городе Хьюстон (США) на арене «Toyota Center». Начало турнира в 4:00 по московскому времени.

10:01 Яхья Гасанов

Прозвище Дуарте переводится как «мигрень». Каковы шансы, что Гарсия заболеет?

Дуарте выступает по профессионалам с 2013 года, его рекорд 26-1-1. Сейчас он идёт на серии из 11 побед и оправдывает своё прозвище «La Migrana», что переводится как мигрень.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира с главным боем Гарсия — Дуарте

Райан Гарсия — Оскар Дуарте;

Охара Дэвис — Исмаэоь Барросо;

Шейн Моусли — Джошуа Конли;

Флойд Шофилд — Рикардо Торрес;

Дариус Фулгхум — Пачино Хилл;

Шон Гарсия — Джозеф Джонсон;

Гаэль Кабрера — Алехандро Домингес;

Эза Стивенс — Доминик Гриффин;

Данило Диез — Хосе Альварадо.

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