Иосиф Пригожин обратился к Косте Цзю

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал недавний пост чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралийца с русскими корнями Тима Цзю. Тим ранее показал фото с отцом и братом Никитой, подписав его «родословная».

«Это так круто, это такой повод для гордости два чемпиона – это просто невероятно. Мне кажется, это впервые в истории человечества. От всей души поздравляю! Я их такими помню, когда мы были у тебя в гостях в Австралии. Желаю тебе гордиться и дальше пацанами», — написал Пригожин.

Напомним, 22 ноября Никита встречался с Диланом Биггсом (Австралия) и победил техническим нокаутом в пятом раунде. За счёт победы в бою с Биггсом Никита стал новым обладателем титула чемпиона Австралии в первом среднем весе. Для него это первый титул в профессиональной карьере.