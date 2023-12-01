Арман Царукян и Бенеил Дариуш сделали вес перед турниром UFC Fight Night 233

Армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян (20-3) сразится с американцем Бенеилом Дариушем на турнире UFC Fight Night 233. Этот бой станет главным событием вечера на турнире.

Бойцы на церемонии взвешивания сделали вес: Бенеил Дариуш оказался тяжелее Армана Царукяна – 70,76 кг против 70,53 кг.

Напомним, турнир UFC Fight Night 233 пройдёт в ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США).

В общей сложности на счету Царукяна 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дариуша 28 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), пять поражений и одна ничья.

Отметим, что на данный момент Царукян занимает восьмую позицию в рейтинге лёгкого веса UFC.