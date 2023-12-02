Ершов: Нганну выиграл бой у Фьюри

Блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов поделился мнением о недавнем бое бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну с британским боксёром Тайсоном Фьюри.

«Фрэнсис Нганну — единственный, кем я сейчас вдохновился. Потому что парень начал карьеру, условно, шесть-семь лет назад, надел перчатки и каких высот добился, какое соперничество с Тайсоном Фьюри выдал! И это вдохновляет в том плане, что с какого возраста ты бы ни начал открывать для себя мир единоборств, всё равно есть возможность хорошо залететь. При должном старании, при должной подготовке можно далеко зайти. Поэтому Нганну не то чтобы кумир, но есть повод не отчаиваться, даже когда всё идёт не очень хорошо. Выиграл ли Нганну у Фьюри? Нганну выиграл бой. Фьюри как будто его боялся», – сказал Ершов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, Фьюри победил раздельным решением судей (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Отметим, что 2 декабря Ершову предстоит поединок с Артёмом Тарасовым на турнире «ММА Серия 75», который пройдёт в Москве на «ВТБ Арене».