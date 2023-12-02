Дариуш заявил, что ничего не получит от боя с Царукяном в UFC

Четвёртый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) ирано-американский боец ММА Бенеил Дариуш поделился мнением о том, что получит от поединка с представителем Армении Арманом Царукяном.

«С точки зрения статуса ничего, я ничего не получу от этого боя. Если я выиграю, не думаю, что мой рейтинг изменится. Если я проиграю, меня обязательно понизят», – приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, Дариуш и Царукян сразятся на турнире UFC Fight Night 233, который состоится в ночь со 2 на 3 декабря в Остине (США).

В общей сложности на счету Царукяна 23 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения. В активе Дариуша 28 боёв в ММА, в которых у него 22 победы (пять нокаутом), пять поражений и одна ничья.