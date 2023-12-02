Бывший чемпион UFC: Дана Уайт лишил меня хлеба своими решениями

Бывший чемпион UFC Куинтон Джексон заявил, что президент промоушена Дана Уайт лишил его значительной части доходов. В частности, Джексон потерял свой личный рекламный контракт с брендом Reebok после того, как производитель одежды стал спонсором всего американского промоушена.

«Да, Дана немного пошарил в моём кошельке. Я ничего не имею против него лично. В конце концов, я должен уважать Дану за то, что он такой успешный бизнесмен, но Дана лишил меня хлеба несколькими своими решениями: сделкой с Reebok и моей зарплатой.

Посмотрите на мой контракт после победы в титульном бою с Чаком Лидделлом. Дана лишил меня немалых денег», — приводит слова Джексона MMA News.

Куинтон Джексон становился лучшим в UFC во втором среднем и полутяжёлом дивизионах.