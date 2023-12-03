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Царукян: должен подняться на третье место рейтинга и можно подраться с Гэтжи за BMF

Царукян: должен подняться на третье место рейтинга и можно подраться с Гэтжи за BMF
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Арман Царукян, армянский боец лёгкой весовой категории UFC, победивший в главном поединке турнира UFC Fight Night 233 Бенеила Дариуша, рассказал об ожиданиях изменениях в рейтинге, которые позволили бы ему подраться с Джастином Гэтжи за пояс BMF.

«Честно говоря, бой с Гэтжи был бы хорошим вариантом. Было бы славно подраться с Гэтжи. Я должен стать третьим в рейтинге UFC, потому что Гэтжи заслуживает быть вторым. Третий номер против второго, и бой за титул BMF, а затем и за настоящий титул и у меня будет два титула», — заявил Царукян в интервью после боя в эфире ESPN US.

Отметим, что на сегодняшний день Царукян занимает восьмое место в легком дивизионе UFC, на третьей позиции — американец Дастин Порье.

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