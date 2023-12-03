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Райан Гарсия пообещал победить Шакура Стивенсона

Райан Гарсия пообещал победить Шакура Стивенсона
Райан Гарсия
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Экс-звезда любительского бокса и бывший временный чемпион по версии WBC Райан Гарсия после победы над мексиканцем Оскаром Дуарте обратился в адрес американца Шакура Стивенсона.

«Я надеру ему задницу, я это обещаю», – сказал Гарсия на пресс-конференции после победы над Дуарте.

Отметим, что Гарсия смог нокаутировать Дуарте в восьмом раунде. Таким образом, Райан уже 20 раз за свою карьеру добивался победы с помощью нокаута. Теперь в его активе 24 победы и только одно поражение.

25-летний Гарсия подходил к поединку после своего единственного поражения в профессиональной карьере от Джервонты Дэвиса — тогда Райан уступил нокаутом. Оскар Дуарте в предыдущий раз проигрывал в 2019 году, но с тех пор выдал серию из 11 побед.

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