Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну рассказал, с кем велись переговоры до боя с Фьюри

Нганну рассказал, с кем велись переговоры до боя с Фьюри
Фрэнсис Нганну
Комментарии

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, что мог сойтись в бою с действующим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером вместо поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы даже обсуждали правила боя. Это должны были быть специальные правила. Не бокс и не ММА. Это всё правда. Такие разговоры между командами и вправду были. Мы обсуждали это даже в преддверии боя с Фьюри», – сказал Нганну в эфире YouTube-канала Showtime Sports.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.

Материалы по теме
Отец Фьюри — о бое сына с Нганну: даже в раздевалке лицо Тайсона было странного цвета
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android