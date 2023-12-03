Нганну рассказал, с кем велись переговоры до боя с Фьюри

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал, что мог сойтись в бою с действующим чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером вместо поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Мы даже обсуждали правила боя. Это должны были быть специальные правила. Не бокс и не ММА. Это всё правда. Такие разговоры между командами и вправду были. Мы обсуждали это даже в преддверии боя с Фьюри», – сказал Нганну в эфире YouTube-канала Showtime Sports.

Напомним, бой между Нганну и Фьюри состоялся 28 октября. Противостояние продлилось всю дистанцию (10 раундов) и завершилось победой Тайсона раздельным судейским решением (95-94, 95-94, 93-96). При этом некоторые специалисты выразили мнение, что победителем на самом деле был Фрэнсис.