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Шакур Стивенсон: Райан Гарсия — однорукий боец

Шакур Стивенсон: Райан Гарсия — однорукий боец
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Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон отреагировал на выступление звёздного соотечественника Райана Гарсии в поединке с Оскаром Дуарте, состоявшемся сегодня, 3 декабря, в США.

«Гарсия столкнулся с удобным ему стилем. И я увидел немало слабых мест. Его работа на ближней дистанции – отстой, а его правая рука очень плоха. Создаётся ощущение, что он не умеет бить справа. Но у соперника был подходящий стиль.

Очевидно, у Гарсии есть только левая рука. Когда соперник уходил под правую руку, он не мог бить, держал её около себя и вообще не пытался контратаковать. Райан на протяжении всей карьеры дерётся так же, как и в детстве. Я не увидел ничего нового», — сказал Стивенсон в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

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