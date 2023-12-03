Бывший тренер Головкина назвал лучшего бойца первого полусреднего веса в мире

Абель Санчес, бывший тренер звёздного казахстанского ветерана Геннадия Головкина, назвал, по его мнению, лучшего боксёра первого полусреднего веса (до 63,5 кг) на данный момент. Им оказался действующий обладатель титула IBF пуэрториканец Сабриэль Матиас (20-1, 20 KO).

«Знаете, кто меня впечатляет? Меня всегда впечатлял этот парень. Это [Сабриэль] Матиас. Он дерётся в том стиле, который я пытаюсь ставить своим парням.

Он ждёт, когда соперники устанут. Гассиев также дрался с Дортикосом. Нужно дать сопернику выжечь себя, прежде чем убедиться в том, что вы можете его ударить. У Матиаса особенная ударная мощь. Он король первого полусреднего веса, без сомнений», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.