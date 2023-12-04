Гаджимагомедов: остаётся надежда на Игры, профессиональный бокс у меня на втором месте

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказался о предстоящем поединке с немцем Артуром Манном. Он состоится на турнире «Ночь чемпионов IBA» 9 декабря в Дубае (ОАЭ).

«К этому поединку я готовился в Махачкале. Изучил соперника — мне будет противостоять неплохой оппонент, который боксировал с Тищенко и Бриедисом. Хотя скажу честно — считаю Манна обычным, средним боксёром, в котором нет ничего сверхъестественного. Да, он подвижный, опасен в первых раундах. Да и всё. Какого-то нокаутёра или хорошего классического боксёра я в нем не увидел. Естественно, всё покажет ринг, но я уверен, что в этом бою у меня не возникнет каких-то проблем. В год я хотел бы проводить по четыре-пять поединков. Но в приоритете у меня олимпийский бокс, всё ещё остаётся надежда поехать на Игры. А профессиональный бокс у меня на втором месте», — приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

Единственный бой Гаджимагомедова, который был занесён в официальную статистику BoxRec, состоялся в декабре 2021 года. Тогда Муслим встречался с представителем Колумбии Дейбисом Беррокалем. Россиянин победил, отправив соперника в нокаут во втором раунде.