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Лига кулачных боёв Hardcore готовит серию выпусков по мотивам сериала «Слово пацана»

Лига кулачных боёв Hardcore готовит серию выпусков по мотивам сериала «Слово пацана»
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Российский промоушен Hardcore готовит сюжетную серию выпусков с героями популярного сериала «Слово пацана». Съёмки могут начаться в ближайшее время. Ожидается, что это будет сюжетное продолжение сериала, которое будет интегрировано в бои на голых кулаках.

«Слово пацана». Так мы ещё не разносили тренды. Не теряйтесь, пишите «сториз» с братвой, отмечайте мой аккаунт, нам на съёмках нужны будете вы, люди дворов и улиц, так что связь, пригласим каждого. Слово Пацана. Кровь на Октагоне. Ворвались!» — написал на своей странице в социальных сетях глава Hardcore Анатолий Сульянов.

Ранее Сульянов заявлял о намерении своего промоушена представлять информацию о гонорарах бойцов в открытом доступе.

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