Анатолий Сульянов заявил, что в Hardcore начнут открыто показывать гонорары бойцов

Глава промоушена Hardcore Анатолий Сульянов заявил о намерении представлять информацию о гонорарах бойцов в открытом доступе. По словам Сульянова, на этот шаг лига пойдёт с целью сделать бойцовский рынок более прозрачным.

«Мы хотим отрегулировать рынок ценообразования. Зачастую озвученные по неосторожности или по глупости цифры спортсменом ведут к сумасшедшему демпингу рынка. Когда кто-то бегает и кричит, что заработал 5 миллионов, а по контракту у него 2,5 миллиона.

Этот пустой белый шум создаёт ощущение недооценённости у некоторых спортсменов. Мы сейчас являемся инициаторами того, чтобы, как UFC, публиковать гонорары всех спортсменов после ивента. Мы с гонораров платим все налоги, и для нас озвучить статистику не является проблемой. Если ещё две лиги присоединятся, то рынок гонораров станет понятным, открытым и прозрачным. Ещё мы хотим привязать гонорары к реальным просмотровым рейтингам, и тогда всё всем станет понятным и справедливым. И никто не будет переоценён или недооценён», — приводит слова Сульянова пресс-служба лиги.