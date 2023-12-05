Джон Сина отреагировал на возвращение в реслинг звёздного Рэнди Ортона

Голливудский актёр Джон Сина, ранее активно выступавший в качестве рестлера, прокомментировал возвращение в эту сферу Рэнди Ортона, пропустившего около полутора лет из-за травм. Ортон и Сина неоднократно пересекались на ринге, враждуя между собой.

«Совершенно невероятно видеть, как Рэнди Ортон продолжает совершенствоваться после такой невероятной карьеры. Это огромный плюс для Smackdown. Берегитесь RKO», — написал Сина в соцсетях.

Напомним, в период забастовки актёров в Голливуде Сина активно выступал в WWE, проведя несколько матчей на еженедельниках и крупных шоу. Сина, наряду с Ортоном, один из самых титулованных рестлеров мира.

Рэнди Ортон не выступал в реслинге с мая 2022 года. Он вернулся в WWE в конце ноября 2023 года на шоу Survivor Series.