Роналду не приехал, а Сина уныло провалился — и намекнул на уход. Обзор Crown Jewel

Ноябрь — традиционное время для визита WWE в Саудовскую Аравию с шоу Crown Jewel. Уже пять лет местная аудитория наслаждается реслингом мирового масштаба, а руководители промоушена делают всё, чтобы влиятельные партнёры остались довольны. Давайте разбираться, каким шоу получилось на этот раз.

Сэми Зейн против Джей Ди Макдоны

Матч, прошедший на так называемом прешоу. Разогревающий основной кард бой, в котором Зейн, активно конфликтующий с группировкой The Judgment Day, встретился со стремящимся туда попасть Макдоной.

Взаимоотношения Зейна и шоу в Саудовской Аравии — отдельная история. Несколько лет спортсмен не мог приехать в страну из-за своего сирийского происхождения. В мае 2023 года, когда Сэми поучаствовал в саудовском шоу Night of Champions, фанаты встретили его с огромной любовью и радостью. Не исключением стал и этот раз.

Тёплое отношение к Зейну сохранялось и по ходу боя, когда зрители встречали каждый его удар или приём одобрительным гулом. Зейн так старался, что уже на первых минутах нанёс травму сопернику. Травму несерьёзную, но всё же — Макдона бóльшую часть боя провёл с окровавленным животом.

Победу после своего фирменного приёма одержал Зейн.

Оценка: без оценки

Итог: не хочется давать оценку матчу, который выступил разогревочным на шоу. Не будь у фанатов в Аравии такой любви к Зейну, вряд ли подобный бой оказался бы на прешоу. Он продлился меньше 10 минут, но со своей целью справился отлично. Смотреть не скучно, постепенно вкатываешься и получаешь заряд энергии большого ивента.

Зейн удерживает Макдону Фото: wwe.com

Дрю Макинтайр против Сэта Роллинса. Матч за титул чемпиона WWE в тяжёлом весе

Шотландский воин, который из-за пандемии так и не смог провести программу с упомянутым нами ранее Фьюри, возмущался тем, что, будучи чемпионом WWE, так и не смог отпраздновать победу с фанатами из-за коронавируса. Макинтайр, которого постепенно готовят к роли хила, всеми правдами и неправдами добился матча за титул Роллинса.

Чувствовались и ненависть соперников друг к другу, и умелое использование своих сильных качеств. Макинтайр больше пользовался своими антропометрическими данными и работал на силу, когда как техничный Роллинс старался воспользоваться каждым приёмом из своего арсенала.

Оба несколько раз вырывались из удержания, Макинтайр как максимально приближённый к хилу персонаж отрабатывал спину Роллинса, который неоднократно показывал, что эта часть тела его беспокоит.

Однако травма не помешала Роллинсу в концовке матча провести два своих приёма и удержать Макинтайра.

После матча на ринг выбежал Дэмиан Прист, пожелавший использовать своё право на проведение боя за чемпионство, однако заветный чемодан из его рук украл появившийся из ниоткуда Зейн и убежал за кулисы.

Оценка: 3,75/5,0

Итог: рестлеры, конечно, не показали эталон в своём виде спорта, но провели достойный бой. Отметим, что и Роллинс, и Макинтайр способны показывать отличные бои, и на Crown Jewel он у них удался.

Макинтайр уже засиделся в роли доброго парня, поэтому его постепенная трансформация в злого не может не радовать. Писали, что у шотландца через несколько месяцев заканчивается контракт, и вполне вероятно, что он может покинуть компанию в следующем году. Переход в роль хила должен помочь оживить его образ и вернуть к статусу одной из звёзд компании.

Что касается Роллинса, то пока не очень понятно, кто станет его следующим соперником. Вероятно, рано или поздно он придёт к вражде с Пристом, потому что не верится, что Дэмиан будет ввязываться в сюжет с другим главным поясом, которым сейчас владеет Роман Рейнс.

Роллинс прыгает на Макинтайра Фото: wwe.com

Рия Рипли — Ная Джекс — Ракель Родригес — Шейна Баслер — Зоя Старк. Матч за мировое чемпионство женщин WWE

Приятный для просмотра, но тем не менее откровенно проходной женский матч. Рестлерши были вынуждены выйти на ринг в закрытых костюмах из-за религиозных ценностей Саудовской Аравии, но на качестве матча это никак не сказалось.

Оценка: 2,75/5,0

Итог: тот самый случай, когда бой нельзя раскритиковать, но в то же время и похвалить. Рестлерши провели нормальный матч, но с точки зрения интриги и содержания он был пустым. Никто из соперниц Рипли не приблизился к уровню чемпионки, поэтому количество рестлерш в этом бою роли не играло.

Главная проблема чемпионства Рипли — отсутствие достойных соперниц, как это происходит с другим женским титулом. Не совсем понимаешь, кто вступит в конфликт с представительницей группировки The Judgment Day.

Рипли защитила чемпионство Фото: wwe.com

Джон Сина против Соло Сикоа

Джон Сина вернулся в Саудовскую Аравию спустя много лет, что не могло не порадовать фанатов. Пожалуй, это единственное, что может радовать болельщиков в нынешнем Сине.

Джон после полноценного перехода на роль актёра Голливуда показывает в реслинге отвратительные бои. С каждым годом его матчи становятся всё хуже и хуже, поэтому от былого величия легендарного чемпиона практически ничего не осталось.

Всю боль от просмотра этого матча можно уместить во фразу «шоу в Саудовской Аравии». WWE было важно привезти Сину в эту страну, поэтому конфликт с Сикоа, продолжавшийся несколько недель, и привёл к такому ужасному во всех смыслах матчу.

Бой шёл медленно, а Сина, который по физическим показателям никак не уступает своему сопернику, бóльшую часть матча был похож на старика, которого избивает молодой рестлер. Джон часто лежал на ринге, принимал на себя много приёмов и практически не показал ничего, чтобы хоть как-то замахнуться на победу. В итоге Сикоа несколько раз провёл свой коронный удар пальцем и выиграл бой.

Оценка: 2,0/5,0

Итог: Джон Сина — прекрасный актёр сейчас и потрясающий рестлер — в прошлом. Увы, на шоу в Аравии уже были случаи, когда именитые в прошлом рестлеры выходили на ринг и качеством боя буквально уничтожали славные воспоминания об их карьере.

После шоу в соцсетях Джон опубликовал фото Дэвида Бекхэма с последнего матча в футболе, намекнув на завершение карьеры. Неизвестно, насколько достоверны догадки. Если Джон всё же вернётся в реслинг, хотелось бы, чтобы он больше не проводил одиночных матчей.

Сикоа после победы над Синой Фото: wwe.com

Рэй Мистерио против Логана Пола. Матч за чемпионство США

Легендарный мексиканский лучадор против знаменитого блогера, которого всё чаще видят в боксе и единоборствах.

После победы над Диллоном Дэнисом Пол бросил вызов Мистерио, который тот с удовольствием принял.

Логан Пол — пожалуй, уникальный случай, когда звезда извне приходит в реслинг и делает свою работу достойно. Пол отлично влился в роль злого рестлера и одержал очередную победу грязным способом, когда воспользовался кастетом, переданным от друга.

Оценка: 3,5/5,0

Итог: 48-летний Мистерио — не тот спортсмен, который нужен нынешнему Полу. Логан быстрее, хитрее и интереснее мексиканца в нынешней форме. Поэтому тот факт, что Мистерио вообще получил титул, казался странным.

Титул у Пола — медийная история. Логан хоть и на контракте с WWE, но более популярен в качестве блогера, часто участвует в боях в других дисциплинах. Это лишь повысит интерес к WWE, поможет компании привлечь к просмотру новую аудиторию. Пока нет никаких предположений, как Логан будет защищать свой титул и от кого.

Логан Пол с титулом чемпиона США Фото: wwe.com

Бьянка Белэйр против Ийо Скай. Матч за женское чемпионство WWE

Это был хороший женский матч отличных исполнительниц. Но его главная проблема — в статусе Белэйр. Бьянка — одна из главных звёзд WWE в женском дивизионе, но она остаётся в одном образе уже несколько лет подряд. С тех самых пор, как громко заявила о себе в основном ростере.

Ийо — рестлерша, менее известная широкой публике, поэтому её владение титулом сейчас смотрится куда приятнее. В итоге защитить чемпионство японке помогла её соотечественница Каири Сэйн.

Оценка: 3,0/5,0

Итог: Скай сохранила титул, но, что самое главное, может отделиться от группировки Damage CTRL. В концовке боя Скай не обратила внимания на Бэйли, которая старалась помогать Ийо не меньше, чем Сэйн.

Вероятно, Скай начнёт новую главу вместе с Сэйн, а что касается Бьянки, то повторимся — ей нужно срочно менять образ.

Ийо Скай (слева) и Бьянка Белэйр (справа) Фото: wwe.com

Коди Роудс против Дамиана Приста

Приста ограбили в начале шоу, поэтому на этот бой Дамиан вышел разъярённым, что сразу показали первые минуты. Прист напал на Роудса ещё до окончательного выхода соперника на ринг и сразу начал его избивать. Лишь судья смог задержать Дамиана на несколько секунд, чтобы Роудс сумел снять свой плащ и начать бой.

Чем-то этот бой напоминал матч Роллинса и Макинтайра, только, пожалуй, разница в размерах у рестлеров была менее ощутимая. Роудсу создают образ нового Джона Сины, пока старый постепенно уходит в закат. Этакий супергерой, которого обожают дети, а его мерч продаётся на одних из ведущих позиций в компании.

А чем больше всего славятся супергерои? Способностью преодолевать боль, травмы и побеждать. Именно это и показал Роудс в бою с Пристом, в который пытался вмешаться Доминик Мистерио. Его остановил Джей Усо, а Роудс буквально уничтожил соперника тремя коронными приёмами подряд.

Оценка матча: 2,75/5,0

Итог: истории про добрых парней, которые постоянно побеждают зло, пожалуй, впечатляют только в подростковом возрасте. Роудс — обычный по габаритам рестлер, но сумевший не только одолеть Приста, но и могучего Брока Леснара несколько месяцев назад. Всё сводится к тому, что на юбилейной Wrestlemania он вновь станет соперником Романа Рейнса и наконец-то отберёт титулы.

Прист напал на Роудса Фото: wwe.com

Роман Рейнс против Эл Эй Найта. Матч за неоспоримое чемпионство WWE

Типичный матч Романа Рейнса, появляющегося на шоу WWE в последнее время даже реже, чем Джон Сина. Главный чемпион компании проводит свои защиты редко, а если и проводит, то делает это максимально избитым способом.

Вмешательство кого-то из Bloodline, отвлечение судьи и победа.

Оценка матча: 2,0/5,0

Итог: худшее, что может произойти с шоу за последнее время — мейн-ивент с участием Романа Рейнса, ещё хуже — мейн-ивент с участием Рейнса, когда под Романа кладут соперников, заведомо его слабее в плане чемпионского статуса.

Эл Эй Найт — самый прогрессирующий рестлер WWE за последний год. Ещё год назад он зашёл в основной ростер компании с провальным образом и был близок к увольнению, а сейчас является рестлером с самым продаваемым мерчем и получает матч за главное чемпионство компании. Но этот матч был совершенно ему не нужен. Ему попросту не светит чемпионство. Найт ещё не догнал по уровню звёздности даже того же Роудса. Зачем Найта решили ввязать в этот сюжет, остаётся загадкой.

Найт удерживает Джимми Усо. Рейнс проводит фирменный удар сопернику Фото: wwe.com

По сообщениям инсайдеров, Роман Рейнс больше не появится в WWE в 2023 году. Хочется, чтобы его чемпионский рейн наконец-то был прерван в апреле на Wrestlemania. Рейнс выглядит мощно как чемпион лишь до того момента, пока не вспоминаешь, какими именно способами он каждый раз защищал свой титул.

Идеи в его сюжете всё чаще повторяются, и просто непонятно, что ещё можно придумать для его программы. Каждый матч — всё большее разочарование и День сурка.

Общая оценка шоу: ниже среднего. К сожалению, ивент в Саудовской Аравии в очередной раз оставил много вопросов. Жаль, что на Crown Jewel так и не появился Криштиану Роналду. Его появление было весьма вероятно, рестлеры упоминали спортсмена, однако у португальца в этот день был матч, поэтому оказаться на арене он не смог. А ведь Криштиану мог серьёзно скрасить шоу. Увы, вместо Роналду на шоу появился только местный актёр. Это печально.