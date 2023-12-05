Хукер: Махачев скорее завершит карьеру, чем подерётся с Царукяном

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер высказал мнение, что российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян будет склонен скорее завершить карьеру, чем согласиться на реванш со своим соотечественником Исламом Махачевым.

«Он не будет с ним драться. Я вам гарантирую, что к тому времени, как Арман приблизится к этому, Ислам точно завершит карьеру. Это слишком рискованно для него», — сказал Хукер в подкасте MMA Hour.

Напомним, Махачев и Царукян встречались в 2019 году на турнире по смешанным единоборствам Fight Night 149. Махачев тогда победил единогласным судейским решением.

В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

На счету Царукяна 24 поединка в ММА, в которых он одержал 21 победу (девять нокаутом) и потерпел три поражения.