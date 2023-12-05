Магомед Исмаилов — соперникам: я вас всех раскатаю

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов прокомментировал анонс своего поединка с бойцом UFC Романом Копыловым. Он пройдёт 17 декабря в Санкт-Петербурге на турнире ACBJJ 15 по правилам бразильского джиу-джитсу.

«Вах, сколько желающих со мной побороться. Я вас всех раскатаю, я на другом уровне!» — написал Исмаилов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою Исмаилов встречался с Иваном Штырковым. Поединок состоялся 7 марта в Екатеринбурге в ходе вечера профессионального бокса RCC Boxing Promotions. Бой продлился все шесть раундов по три минуты и завершился победой Магомеда решением большинства судей.

Почему Мага Исмаилов — главный шоумен российских единоборств: