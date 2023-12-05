«Леон, я иду за тобой!» Томпсон обратился к Эдвардсу

Американский боец полусредней весовой категории промоушена UFC Стивен Томпсон обратился к действующему чемпиону дивизиона Леону Эдвардсу, заявив, что тому перед повышением в весе необходимо сразиться с конкурентами по полусреднему весе — с ним самим, Шавкатом Рахмоновым и Ианом Мачадо Гарри.

«Считаю, что это какой-то бред. Он был чемпионом только на один бой, а после второго он собирается подняться в повышенный вес — дай шанс парням в твоём дивизионе. Проведи хотя бы три-четыре боя, прежде чем продолжить, очисти дивизион! Но он этого не сделает, хотя мог бы потом продолжить в среднем весе, учитывая, что в нашем дивизионе возможны действительно отличные и интересные бои.

Есть я, есть Шавкат, есть Иан Гарри, который непобедим и стремительно продвигается. Есть множество других парней, с которыми можно подраться в полусреднем весе. Братан, ты чего? Думаю, что на сегодняшний день он просто ищет денежный бой, поэтому так говорит. Однако считаю, что он начал это слишком рано. Я собираюсь вызвать Леона и собираюсь всем сказать: «UFC, я иду за Леоном!»

Думаю, что как пройдёт бой с Колби Ковингтоном, он получит ещё один титульный. Я вызывал его несколько раз, и он был не против, потому что был на победной серии. Я думал, что наш бой должен состояться до того, как он станет чемпионом. И теперь, когда он обладает титулом, бой произведёт настоящий фурор. Он дрался в основном только с грэпплерами», — заявил Томпсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Отметим, что на турнире UFC 296 в ночь на 17 декабря Эдвардс и Томпсон проведут свои следующие поединки: Эдвардс — титульный против Колби Ковингтона, Томпсон — против Шавхата Рахмонова.