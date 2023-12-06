Мухаммад Мокаев упрочил положение в обновлённом рейтинге UFC

Британский боец смешанных единоборств (ММА) Мухаммад Мокаев укрепил позиции в рейтинге UFC. После недавнего обновления Мокаев поднялся на одну строчку и теперь занимает девятое место в наилегчайшем весе (до 57 кг) лиги Даны Уайта. Возглавляет дивизион мексиканец Брэндон Морено.

Напомним, в последнем бою, который проходил 21 октября на турнире UFC 294, Мокаев сражался с представителем США Тимом Эллиоттом. Мухаммад одержал победу, применив удушающий приём в третьем раунде. При этом, согласно судейским запискам, победу по раундам одерживал Эллиотт. В общей сложности в активе Мокаева в ММА 11 побед в 11 боях. Один поединок с его участием был признан несостоявшимся.

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева: