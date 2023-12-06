Ковингтон рассказал о срыве боя с Чимаевым и резко высказался о нём

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон рассказал, как однажды промоушен пытался организовать его поединок с непобеждённым бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«UFC планировал устроить бой с этим засранцем – Хамзатом Чимаевым, но он оказался просто клоуном. Он смеялся, когда провалил весогонку, и выставил UFC какими-то дураками. А ведь он загубил их главный поединок. Он безответственен. Это не тот человек, которому можно доверять», — сказал Ковингтон на канале ESPN MMA в YouTube.

В настоящий момент Ковингтон продолжает подготовку к поединку с Леоном Эдвардсом. Их бой пройдёт 17 декабря на UFC 296.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: