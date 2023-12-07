Оливейра намерен провести реванш с Махачевым до Рамадана

Диего Лима, тренер бразильского бойца UFC Чарльза Оливейры, обозначил сроки проведения следующего поединка своего подопечного, заявив, что Ислам Махачев по-прежнему остаётся главным соперником для Оливейры.

«Если UFC хочет, чтобы мы дождались Рамадана, то сделаем так. Мы не торопимся, для нас самое главное — это чтобы Чарльз провёл свой следующий бой с Исламом.

Это будет похоже на шахматную партию. Бой в марте является нашим приоритетом, но наверняка Чарльз мечтает сразиться за пояс перед родными болельщиками в титульном бою на UFC 299. UFC 300 может привлечь Конора Макгрегора и Майкла Чендлера, а в апреле будет Рамадан, так что бой на UFC 301 в мае тоже возможен», — приводит слова Лимы sherdog.com.

Напомним, бой Оливейры и Махачева был назначен на UFC 294, однако бразилец не вышел на поединок по медицинским причинам. Их первый бой состоялся в октябре 2022 года, досрочную победу одержал Ислам Махачев.