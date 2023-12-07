Магомедов показал значительно превосходящий лимиты вес перед ACA 167 и выбыл из Гран-при

Российский боец смешанных единоборств, чемпион АСА в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) Муслим Магомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Адланом Ибрагимовым на турнире ACA 167, который пройдёт в Уфе. О перевесе в 5 кг. сообщил президент промоушена ACA Алексей Яценко, он также рассказал о дальнейшей судьбе Магомедова.

«Магомедов провалил взвешивание, показав на весах более 5 кг свыше лимита, и будет лишён возможности защищать титул и участвовать в Гран-при. Перед Атлетической комиссией ACA поставлен вопрос о лишении чемпионского титула после срыва поединка. Адлан Ибрагимов остаётся в Гран-при и в дальнейшем получит нового соперника», — заявил Яценко после процедуры взвешивания.

Турнир ACA 167 назначен на 8 декабря, начало турнира — в 16:40 мск.