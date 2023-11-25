Магомедов победил Долгова в главном событии ACA 166 и другие результаты

24 ноября в Санкт-Петербурге проходил турнир ACA 166. В главном событии вечера Ибрагим Магомедов победил Михаила Долгова и вышел в полуфинал Гран-при в среднем весе, где встретится с чемпионом лиги в этом весе Магомедрасулом Гасановым.

Поединок межу Эдилом Эсенгуловым и Винициузом Крузом был остановлен в четвёртом раунде, доктор запретил продолжать поединок, так как Круз получил травму уха. Победа техническим нокаутом присуждена Эсенгулову, он вышел в полуфинал Гран-при в полусреднем весе, где встретится с Абубакаром Вагаевым.

Другие результаты турнира ACA 166:

Павел Витрук победил Важу Циптаури единогласным решением;

Саламу Абдурахманов победил Криса Ханикатта единогласным решением;

Алихан Вахаев победил Юрия Фёдорова единогласным решением;

Аскар Аскаров победил Алана Гомеса единогласным решением;

Роман Огульчанский победил Михаила Егорова единогласным решением;

Руслан Габараев победил Степана Горшечникова нокаутом (раунд 1, 0:22);

Мухитдин Холов победил Альберта Мисикова единогласным решением;

Алексей Ефремов победил Горана Рельича техническим нокаутом (раунд 1, 5:00);

Игорь Жирков победил Джаддала Алибекова единогласным решением;

Евгений Галочкин победил Кейвана Резайе болевым приёмом на ногу — (раунд 1, 1:43);

Амир Эльжуркаев победил Рината Саякбаева удушающим приёмом — (раунд 2, 4:22);

Холмурод Нурматов победил Максима Фёдорова единогласным решением.