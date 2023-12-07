«Я неправильно высказался». Аспиналл — о своём требовании лишить Джонса пояса

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о том, что ранее призвал лишить пояса чемпиона промоушена в том же весе Джона Джонса.

«На самом деле, я неправильно высказался. Я не считаю, что его нужно лишить пояса, поскольку считаю, что Джон Джонс очень много сделал для этого спорта и заслуживает чемпионского титула.

Я просто считаю, что потенциально он может освободить пояс. Но в то же время кто я такой, чтобы говорить Джону Джонсу, что ему делать? Если я скажу ему, что он должен отдать пояс, он определённо не сделает этого только потому, что я это сказал. Вероятно, он поступит наоборот. Но я думаю, что если его отсутствие растянется на срок до года или что-то в этом роде, то он должен освободить титул», — приводит слова Аспиналла The Sun.