Харитон Агрба примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане

Российские боксёры Харитон Агрба (12-0, КО 8) и Никита Зонь (7-0-1, КО 5) проведут поединки в рамках очередного грандиозного турнира «Ночь чемпионов IBA», который состоится 15 декабря в Астане (Казахстан).

Агрба встретится с финалистом чемпионата мира — 2023 Дулатом Бекбауовым из Казахстана. Поединок будет проходить в весовой категории до 67 кг.

Последний бой Агрба провёл в сентябре, когда встречался с представителем Панамы Александром Дюраном. Его он победил досрочно. Бекбауов в настоящий момент не имеет на своём счету боёв на профессиональном уровне, но при этом, помимо серебра чемпионата мира в Ташкенте, может похвастаться серебром чемпионата Азии — 2022.

Зонь будет биться с Бекзатом Нурдаулетовым (Казахстан). Поединок пройдёт в весе до 80 кг. Их противостояние будет соглавным на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Астане. Возглавит мероприятие бой в весе до 71 кг между олимпийским чемпионом — 2016 и чемпионом мира — 2013 Данияром Елеусиновым (11-0, КО 6) из Казахстана и Джабулани Макхенсе (14-2, КО 7) из ЮАР.

Также в Астане бой проведёт выступающий за Сербию россиянин Павел Фёдоров (3-0, КО 1). Его соперником будет Ертуган Зейнуллинов (Казахстан).

В общей сложности на турнире «Ночь чемпионов IBA» пройдёт восемь поединков, каждый из которых будет состоять из шести раундов по три минуты. Спортивное шоу организовано Международной ассоциацией бокса.