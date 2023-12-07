Евгений Тищенко — о предстоящем бое с Хартом: самый важный поединок в карьере

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко высказался о предстоящем поединке с представителем Германии Леоном Хартом. Он состоится в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA» в ОАЭ 9 декабря. Тищенко оспорит вакантный титул WBA в новой весовой категории (до 101,6 кг). По словам Евгения, он хорошо изучил соперника по предстоящему бою и ни о какой недооценке с его стороны речи быть не может.

«Мне предстоит самый важный поединок в карьере. Наконец-то у меня появился шанс подраться за титул. Несмотря на то что это вакантный пояс в новой весовой категории… Для меня это большая честь, и мандраж, конечно, присутствует. Признаюсь, подготовка у меня чуть подзатянулась. Мне будет противостоять опытный соперник. Смотрел его поединки, в том числе и против Артура Манна, с которым встречался и я. У них было равное противостояние. В общем, мы хорошо изучили Харта. Относимся к нему со всем уважением, ни о какой недооценке речь не идёт», — приводит слова Тищенко пресс-служба Федерации бокса России.

Отметим, что Тищенко занимает первое место в весовой категории Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) до 101,6 кг.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» состоится в рамках Конгресса Международной ассоциации бокса.