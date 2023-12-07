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Иржи Прохазка обратился к Ракичу насчёт организации их боя

Иржи Прохазка обратился к Ракичу насчёт организации их боя
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Иржи Прохазка разместил новый пост у себя в социальных сетях, где обратился к австрийскому бойцу смешанных единоборств Александару Ракичу.

«Я в деле, но самое раннее, когда я смогу выйти в октагон, это февраль, либо март. Согласен?» — написал Прохазка.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 295 в Нью-Йорке (США), Иржи сражался с бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился досрочной победой Перейры во втором раунде.

Ракич в последнем бою встречался с поляком Яном Блаховичем и уступил ему техническим нокаутом в третьем раунде.

Самый благородный и безумный чемпион лиги UFC. Иржи Прохазка – уникальный:

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