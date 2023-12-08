Уайлдер прояснил готовность провести бой с Нганну по правилам ММА

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер высказался по поводу возможности провести поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну в PFL. По словам Уайлдера, он готов к новому вызову, но ему нужно лучше разобраться в правилах.

«Мне нужно лучше разобраться в поединках по правилам смешанных единоборств. А так я не против подраться в октагоне. Но, конечно, мне нужно понять, как там всё устроено. Что мы можем и чего не можем там делать?

Есть правила в боксе. В смешанных единоборствах тоже есть правила. Но если их объединить, это может сбить с толку. Однако это может быть чем-то новым, а я за перемены», — приводит слова Уайлдера DAZN со ссылкой на Lucky Block.