Уайлдер высказался о тяжеловесе, которого Фьюри называл наследником

Американский боксёр Деонтей Уайлдер, которому 23 декабря предстоит сразиться с Джозефом Паркером, поделился мнением о Джареде Андерсоне, которого Тайсон Фьюри называл «наследником трона тяжеловесов», и заявил, что готов к поединку с ним.

«Он делал то, что должен был делать в боях, в которых оказывался. Я желаю ему всего наилучшего, и, конечно, всем, кто в этой игре. Пока я активен и всё складывается хорошо, люди хотят видеть такие бои. Я никого не избегаю и ни от кого не уклоняюсь», — сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Showtime Sports.

Всего в профессиональной карьере 24-летнего Андерсона 16 поединков, 15 из которых он завершил нокаутами. Последним соперником Андерсона был украинец Андрей Руденко, в бою с которым Андерсон защитил пояса WBC USA и WBO International в тяжёлом весе.