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Джо Роган: уверен на 100%, что Конор Макгрегор использовал запрещённые препараты

Джо Роган: уверен на 100%, что Конор Макгрегор использовал запрещённые препараты
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Американский комментатор UFC Джо Роган высказался об использовании запрещённых препаратов бойцами промоушена при восстановлении от травм. Роган отметил свою уверенность в том, что Конор Макгрегор наверняка использовал стероиды и другие медицинские препараты.

«Не знаю, как они собираются проводить допинг-контроль, время покажет. Думаю, что контракт с USADA действителен в течение ещё нескольких месяцев. Предполагаю, что проверки будут более мягкими, и я бы это поддержал.

Конечно, поддерживаю парней, которые принимают запрещённые вещества для восстановления от травм, как это сделал Конор после травмы ноги. Это 100%, я уверен на 100%. Это был единственный путь, от такого никогда не восстанавливается сами. Никто ещё не возвращался после катастрофического перелома ноги. После перелома голени никто не возвращался и не выступал на прежнем уровне», — заявил Роган в своём подкасте.

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